Galatasaray maçı öncesi Rizespor'a 2 kötü haber!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Çaykur Rizespor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesi Rizespor'a 2 kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:14

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Rizespor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Karadeniz ekibinde Samet Akaydin de gördğünü sarı kartlarla birlikte gelecek hafta forma giyemeyecek.

Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Rizespor'da 2 oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

"GHEZZAL CEZALI DEĞİL"

Rizespor'da Rachid Ghezzal da 55. dakikada sarı kart gördü ve yayıncı kuruluş Ghezzal'ın da cezalı duruma düştüğü bilgisini paylaştı. Ancak TRT Spor'un haberine göre, Ghezzal, gelecek hafta cezalı değil.

Ghezzal'ın önceki hafta Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart iptal oldu ve kırmızı kart geçerli oldu. Bu nedenle Ghezzal'ın Kasımpaşa maçındaki kartı 3. sarı kartı oldu. 32 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında forma giyebilecek.


Etiketler: #çaykur rizespor #samet akaydin #Dal Varesanovic #galatasaray

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