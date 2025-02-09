Sözleşme imzalanacak mı? Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında 24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair konuştu.

Sözleşme imzalanacak mı? Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:45

Galatasaray'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu Yunus Akgün ile ilgili Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'ye konuştu.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yunus bir sakatlık yaşadı. Onun dışında iyi performans gösteriyor."

"YUNUS BİZİM EVLADIMIZ"

"Bizim evladımız, altyapımızdan çıkmış bir oyuncu. Bizim aramızda asla parayla ilgili problem olmaz." 

"Bizim oyuncumuz. Tabii ki anlaşacağız. Yunus bizim evladımız, aksi düşünülebilir mi?"


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #Sözleşme

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