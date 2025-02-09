Sözleşme imzalanacak mı? Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında 24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair konuştu.
Galatasaray'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu Yunus Akgün ile ilgili Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'ye konuştu.
Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Yunus bir sakatlık yaşadı. Onun dışında iyi performans gösteriyor."
"YUNUS BİZİM EVLADIMIZ"
"Bizim evladımız, altyapımızdan çıkmış bir oyuncu. Bizim aramızda asla parayla ilgili problem olmaz."
"Bizim oyuncumuz. Tabii ki anlaşacağız. Yunus bizim evladımız, aksi düşünülebilir mi?"
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #Sözleşme
Spor Haberleri
- Madrid derbisinde kazanan yok!
- Brighton, geriden geldiği maçta Chelsea'yi eledi!
- Rennes deplasmanda 2 golle kazandı!
- Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor
- Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında
- Galatasaray'dan Yunus'un geleceği hakkında açıklama!
- Penaltı kararı doğru mu?
- Yeni transfer Beşiktaş için İstanbul'da!
- Tribünden düşen 16 yaşındaki taraftar ağır yaralandı
- Michy Batshuayi, Almanya'da sessiz başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!