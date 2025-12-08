Son dakika... Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

ANJİYO OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Çakar, kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu.

Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumundaki olumsuzluk nedeniyle kaldırıldı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDIĞINDA ADLİYEYE MEVCUTLU ŞEKİLDE SEVK EDİLECEK

Hastanede tedavisi süren Ahmet Çakar'ın iyileşme sürecine bağlı olarak tedavisi tamamlandığında adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi talimatı verildi.