SON DAKİKA: PFDK'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a ceza!
SON DAKİKA... PFDK, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi.
PFDK, Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.
Kurul, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi.
PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Etiketler: #galatasaray #Kerem Demirbay #Barış Alper Yılmaz #PFDK
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