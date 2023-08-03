SON DAKİKA! Beşiktaş maçına meşale ve taraftar engeli!
Son dakika... Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti.
Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı mücadelede tribünlerden meşale atıldı ve taraftarlar sahaya girdi.
Bu gelişmenin ardından hakem Stuart Attwell oyuncuları çağırdı.
İki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.
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