Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bu akşam 23.30'da İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın resmi sözleşme imzalayacağı teknik direktör Valerien Ismael 23:30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş, Valerien İsmael ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Kontratta bir yıllık opsiyon maddesi olacak. Şenol Güneş ismine karşı çıkan Ceyhun Kazancı, İsmael önderliğinde takımın atletik performansını yükseltmek, altyapı oyuncularını A Takım'a katmak ve taktik disiplin sağlamak istiyor. Fransız hoca yıllık 750 bin Euro alacak.
46 yaşındaki Fransız teknik direktör, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. Sezon başında göreve başladığı Albion ile 31 maça çıkan Ismael, Şubat ayında görevinden ayrılırken 1.45 maç başına galibiyet puanı elde edebildi.
Halen takımın başındaki isim olan Önder Karaveli'nin de teknik kadroda olması planlanıyor.
Bayern Münih, W.Bremen, Hannover, Strasbourg, Crystal Palaci gibi takımların formasını giyen ve başarılı bir stoper olan Valerien İsmael, teknik direktörlüğe Almanya'da 2011'de başladı. Son 10 yılda yedi farklı takımda çalışmasına rağmen neredeyse hiçbir takımda uzun süreli kalamadı.
Ismael, Jean Tigana'dan sonra Beşiktaş'ın ikinci Fransız hocası olacak. Kartal, Slaven Bilic'ten 8 yıl sonra yabancı bir hoca ile sahaya çıkacak.
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