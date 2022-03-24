Son Dakika: Spor Yasası kanun teklifi TBMM'de
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
60 maddelik spor yasası'nda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- TBMM'ye sunulan kanun teklifi, yalnızca futbolu değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.
- Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.
- Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.
- Kulüpler, belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.
- Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönemin borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.
- Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla en fazla 2 yıllık sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.
- Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.
- Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.
- Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.
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