SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!
Son dakika... Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildiğini açıkladı.
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Siyah beyazlı takım, "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." ifadelerini kullanıldı.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 13, 2024
Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.… pic.twitter.com/7ila8TdGHw
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