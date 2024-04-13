SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 22:42

Güncelleme: 13.04.2024 - 22:51

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Siyah beyazlı takım, "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." ifadelerini kullanıldı.