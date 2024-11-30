SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
Son dakika... Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın KAP'a açıklamasında Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi Serdar Topraktepe sürdürecek.
İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama:
"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten… pic.twitter.com/WBDPWlSMrU
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