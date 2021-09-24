Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı

24 Eylül 2021 Cuma, 20:30

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaşıyor.

0-0 süren mücadeleye sakatlar nedeniyle 15 kişi ile gelen Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'ten geldi.

Pjanic maçın 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.