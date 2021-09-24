Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı ve oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 20:30
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı
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Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaşıyor.

0-0 süren mücadeleye sakatlar nedeniyle 15 kişi ile gelen Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'ten geldi. 

Pjanic maçın 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı. 


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