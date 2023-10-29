Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi bir eksik daha!
Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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