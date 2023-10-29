Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi bir eksik daha!

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:52
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi bir eksik daha!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


beşiktaş valentin rosier sakatlık

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Resmi açıklama geldi...

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Resmi açıklama geldi...
Beşiktaş'a Colley ve Masuaku şoku!

Beşiktaş'a Colley ve Masuaku şoku!
Beşiktaş taraftarından Jean Onana'ya tepki

Beşiktaş taraftarından Jean Onana'ya tepki

En Çok Okunan Haberler