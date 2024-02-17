Quaresma'nın Beşiktaş'a dönmeme sebebini oğlu açıkladı
Ricardo Quaresma'nın Fernando Santos'un takımın başına geçmesinin ardından Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. İddia ile ilgili Quaresma'nın oğlu Ricky, bir paylaşım yaptı. Ricky, Samet Aybaba'nın Quaresma sözlerini alıntılayarak "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" ifadelerini kullandı.
Daha önce 2 dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın Fernando Santos sonrası Beşiktaş'a döneceği öne sürülmüştü.
Ne var ki 1,5 yılı aşkın süredir sahalardan uzak olan 40 yaşındaki Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a dönüşü gerçekleşmemişti.
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bir taraftarın Quaresma sorusuna "Ne yapacağız Quaresma'yı" cevabını vermiş ve görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
QUARESMA'NIN OĞLUNDAN PAYLAŞIM
Yaşanan sürecin ardından Quaresma'nın oğlu Ricky, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"İŞTE BABAMIN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEMESİNİN SEBEBİ"
Ricky paylaşımında Samet Aybaba'nın Quaresma sözlerini içeren haberi alıntıladı ve "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" notunu düştü.
Beşiktaş formasını toplam 227 kez giyen Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik istatistik yakalamıştı.
Portekizli yıldız, Beşiktaş ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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