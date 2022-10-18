Son Dakika... Beşiktaş'tan Dele Alli yalanlaması!
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni transfer Dele Alli'ye oynatma sözü verdiği yönündeki haber hakkında açıklama yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı ve futbolcuya Ismael tarafından söz verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2022
https://t.co/Dyvmfm1VHp pic.twitter.com/cC6ZIIsYIy
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var', 'Dele Alli'ye forma sözü!' başlıklı haberler yalandır.
Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.
Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- Erdoğan'dan partisine talimat
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- Rıdvan Dilmen şaştı kaldı, görüntüye inanamadı!
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti