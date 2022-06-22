Son Dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının yeri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı, 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz kentindeki King's Stadium'da oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 14:55
Son Dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının yeri belli oldu
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Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz kentindeki King's Stadium'da oynanacak.

Ukrayna Milli Takımı da UEFA Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe


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