Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan Westerlo yolcusu
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan transfer ettiği genç golcüsü Enis Destan'ı yurt dışına kiralık gönderecek.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Enis Destan'a yurt dışından talip var.
Belçika basınında yer alan habere göre Jupiler Pro Lig’e yükselen KVC Westerlo Trabzonspor’un 20 yaşındaki genç golcüsü Enis Destan’ı kadrosuna katmak istiyor.
ANDERLECHT ALAMADI
Haberde Altınordu'da forma giydiği dönemde bir başka Belçika ekibi Anderlecht'in kadrosuna katmak istediği Enis'i bu kez Westerlo'nun transfer etmek istediği belirtildi.
Sportif direktörlüğünü, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın yaptığı KVC Westerlo’nun 20 yaşındaki yetenekli futbolcu için bordo-mavililere teklif yaptığı aktarıldı.
TRABZONSPOR SICAK BAKIYOR
Trabzonspor’un da bu teklife Enis'in deneyim kazanması için sıcak baktığı ve futbolcusunu kiralık olarak Belçika ekibine göndebileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 1'i Trabzonspor'da 16'sı Altınordu'da olmak üzere 17 maçta sahaya çıkan Destan, 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan genç futbolcu 9 kez de U21 Milli Takımı formasını terletti.
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