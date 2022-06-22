Türkiye, Akdeniz Oyunları'na 24 branştan 321 sporcuyla katılacak

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:21

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye, 24 branştan 321 sporcuyla katılacak. Organizasyon, 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Oran kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 24 branştan 321 sporcu temsil edecek. Oyunların en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 862 madalyayla İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 29 ülke arasında 4. sırada bulunuyor.

SON AKDENİZ OYUNLARI'NDA 95 MADALYA KAZANILDI

18. Akdeniz Oyunları 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenirken, Türkiye bu organizasyonu 95 madalya ile kapattı.

Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 345 ay-yıldızlı sporcunun 33 disiplinde yarıştığı organizasyonun açılışında milli takım kafilesi adına Türk Bayrağı'nı dünya şampiyonu güreşçi Metehan Demir, kapanış töreninde ise milli voleybolcu Saliha Şahin taşıdı.

Türkiye, Tarragona'da 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde edip, genel sıralamada İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü oldu.

TÜRKİYE 2013'TE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

17. Akdeniz Oyunları, 2013'te Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye'deki organizasyonda Türk sporcular 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazandı.

Elde edilen 126 madalya, Türkiye adına Akdeniz Oyunları tarihinin en büyük başarısı oldu.