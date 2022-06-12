Son Dakika: Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu resmen açıkladı

12 Haziran 2022 Pazar, 16:46

İstanbul kulübü Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ünlü İtalyan hoca Andrea Pirlo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Karagümrük'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

BİRÇOK BÜYÜK KULÜPTE FORMA GİYMİŞTİ

Juventus ile 52 resmi maça çıkan İtalyan teknik direktör, 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk döneminde de Brescia, Reggina, Inter, Milan, Juventus ve New York City'de forma giydi.

Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.