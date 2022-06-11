Jorge Jesus, sportif direktör Mario Branco ile İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yardımcıları ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, dün gece geç saatlerde yeniden İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle, transferlerin son durumunu da konuşacak.
11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik direktör, yardımcılarının yanı sıra sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a döndü.
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