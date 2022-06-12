Eskişehirspor'da başkan yeniden Mehmet Şimşek oldu

12 Haziran 2022 Pazar, 16:17

Eskişehirspor'da başkanlığa yeniden Mehmet Şimşek seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılan Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına 871 delegeden 148'i ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, kongre üyelerinin oy birliğiyle 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

"PARAMIZ OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

Kulübü daha yukarılara çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mehmet Şimşek, “Şuradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar. Demek ki ne demek? Bu kulübün hala iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar demek. Kulübün şaşaalı dönemlerinde olanlar terk etti, gitti. Kaldık biz bize. Yok paramız, paramız olmadığını herkes biliyor. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdek kadromuzla çıkartmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Gelecek sezon TFF 3’üncü ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor Kulübü’nün 2’inci kez başkanlığına seçilen Mehmet Şimşek’in yönetiminde ise şu isimler yer aldı; Erkan Koca, Mete Yılmaz, Selim Demircioğlu, Özgür Marankoz, Özgür Sürücü, Oğuz Şengel, Erkan Yücel, Hasan Fıstık, Hakan Sayın, Cihan Gürsoy, Tahsin Arman Şanbaklı, Mustafa Topkaya, Mustafa Kemal Bandırma ve Serhan Taşdemir.