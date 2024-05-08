SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!
Son dakika... THY EuroLeague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 80-79 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı.
THY EuroLeague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 80-79 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı.
Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.
Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.
Fenerbahçe'nin, Final-Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos oldu.
Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de yapılacak.
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