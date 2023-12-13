SON DAKİKA | Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile yolları ayırdı!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:48

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:50

Fenerbahçe, başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yağılan açıklamada, "Dimitris Itoudis'e teşekkürlerimizle! 2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.