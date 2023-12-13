SON DAKİKA | Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile yolları ayırdı!
Son dakika... Fenerbahçe, başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yağılan açıklamada, "Dimitris Itoudis'e teşekkürlerimizle! 2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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