Son dakika... Fenerbahçe'ye Valencia ve Alioski'den kötü haber
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sakatlıkları sebebiyle Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe; Enner Valencia'nın diz sakatlığı sebebiyle 2 hafta, Ezgjan Alioski'nin ise kasıklarında 2. derece zorlanma tespit edilmesinden dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."
2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
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