Son dakika... Fenerbahçe'ye Valencia ve Alioski'den kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sakatlıkları sebebiyle Enner Valencia'nın 2, Ezgjan Alioski'nin ise 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 13:00
Son dakika... Fenerbahçe'ye Valencia ve Alioski'den kötü haber
Abone Ol google-news

Fenerbahçe; Enner Valencia'nın diz sakatlığı sebebiyle 2 hafta, Ezgjan Alioski'nin ise kasıklarında 2. derece zorlanma tespit edilmesinden dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır. Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."

2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-lacivertliler, kamp süresince 7 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.


fenerbahçe enner valencia Ezgjan Alioski sakatlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler