SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 22:36

Güncelleme: 22.07.2023 - 22:38

Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/SgBefh30N3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 22, 2023

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ancak Galatasaray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.