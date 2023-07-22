SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!

Son dakika... Galatasaray, yıldız futbolcu Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 22:36
SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!
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Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ancak Galatasaray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.


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