SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!
Son dakika... Galatasaray, yıldız futbolcu Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.
Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/SgBefh30N3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 22, 2023
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Ancak Galatasaray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.
Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.
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