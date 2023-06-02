Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek
İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri:
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