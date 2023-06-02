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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:32
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek

İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri:


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