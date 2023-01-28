SON DAKİKA Galatasaray Kaan Ayhan transferini duyurdu!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:03

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 23:03

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. "

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.

BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.