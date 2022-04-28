Son Dakika: Galatasaray'da seçim krizi

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:32

Galatasaray’da 30 Nisan’daki yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yine kriz yaşanıyor.

Cumhuriyet’in, sarı-kırmızılı kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bugün veya yarın mahkeme vasıtasıyla alınacak hukuki kararla birlikte seçimin yapılmayacağı yönünde gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul ederek 23-30 Nisan’daki seçime konan tedbiri kaldırmıştı.

Ardından, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını duyurmuştu. Galatasaray Kulübü ise bir açıklama yayımlayarak açılan davanın mevcut seçim sürecine olumsuz bir etki etmeyeceğini belirtmişti.