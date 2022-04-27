Son Dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray, Marcao'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 19:36
Son Dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması
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Galatasaray, Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’da orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."


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