Son Dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Galatasaray, Marcao'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’da orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."
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