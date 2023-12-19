Son Dakika... İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
Son dakika... İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Futbolcular soyunma odasına gidiyor
Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında çok ilginç bir an yaşandı.
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.
Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına inerek İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.
İstanbulspor'da sahada kalan diğer oyuncular da daha soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.
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