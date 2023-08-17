SON DAKİKA Maribor-Fenerbahçe maçında tribünlerde kavga! Oyun durdu...
Son dakika... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
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