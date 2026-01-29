Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Murat Sancak tahliye edildi!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 2. dalga operasyonda 5 Aralık’ta tutuklanan Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye oldu.

Sancak’ın yaklaşık 2 aylık tutukluluğun ardından ev hapsi yoluyla ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tahliye sonrası ailesi tarafından karşılanan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sancak, geride kalan günlerde bir mektup yazmış ve suçlamaları kabul etmemişti.

Murat Sancak yazdığı mektupta, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle' demişti.