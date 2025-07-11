SON DAKİKA - Resmi açıklama geldi! Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağını açıkladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü, taraftarı olduğu Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Benfica ve Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağını açıkladı

Beşiktaş, Benfica ile 1+4 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar transfer için 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

Orkun Kökçü’nün Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”

İşte KAP bildirimi...