SON DAKİKA: Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!

Son dakika... İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, Trabzonspor karşısında takımın sahadan çekilmesinin ardından, "Bedeli her ne olursa olsun." şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 22:00
SON DAKİKA: Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!
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Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekip 74. dakikada sahadan çekildi.

İstanbulspor'un sahadan çekilme kararının ardından kulüpten ilk açıklama geldi.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, takımın sahadan çekilmesinin ardından, "Bedeli her ne olursa olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.


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