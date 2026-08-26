Son dakika... TFF'den Türkiye Kupası'na 'yabancı kuralı' düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecekleri belirtildi.

EN FAZLA 14 YABANCI YAZILABİLECEK

Buna göre;

- Trendyol Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek.

- 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.

Yapılan bu düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağı duyuruldu.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı

uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı

anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8

yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."