Sivasspor'da Yatabare şoku!
DG Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı. Yatabare, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Sivasspor'da Mustapha Yatabare şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp golcü oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Yatabare'nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız, "Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuza yapılan kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
En Çok Okunan Haberler
- Biden'ın adı, vampir mürekkep balığı fosiline verildi
- MHK'de deprem bitmiyor! Kalkavan istifa etti...
- TCMB'de olağan genel kurul tarihi belli oldu
- Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var
- Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor bağış
- Seray Sever'in acı günü
- Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü
- Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı
- DİSK İzmir’de tam kadro alanlara iniyor
- YÖK'ten 'kar yağışı' açıklaması