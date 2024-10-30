SON DAKİKA Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakemi açıklandı.

SON DAKİKA Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:15

Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri;

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu


Etiketler: #hakem #trabzonspor #fenerbahçe #Oğuzhan Çakır
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