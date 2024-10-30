SON DAKİKA Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakemi açıklandı.
Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri;
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Etiketler: #hakem #trabzonspor #fenerbahçe #Oğuzhan Çakır
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