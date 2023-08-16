Son Dakika: Trabzonspor Rayyan Baniya'yı resmen açıkladı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan asıllı Türk futbolcu Rayyan Baniya'yı trannsfer etmek için görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.
Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas'ın ardından bir transferi daha bitirdi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Rayyan Baniya
Trabzonspor, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"
GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK
Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.
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