Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:41
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. 

Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri şu şekilde:

-Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan

-Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

-Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

-İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

-Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

-Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

-Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

-Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker

-Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

-Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın


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