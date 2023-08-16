Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı.
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Atilla Karaoğlan
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri şu şekilde:
-Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan
-Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
-Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
-İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
-Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
-Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
-Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
-Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker
-Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
-Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın
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