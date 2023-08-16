Son Dakika: Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı resmen açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:34
Son Dakika: Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı resmen açıkladı
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Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Taxiarchis Fountas

Yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

TAXIARCHIS FOUNTAS KİMDİR?

Devam eden MLS'te 17 karşılaşmada oynayan Fountas, 12'sinde ilk 11'de tercih edildi. Maç başına 65 dakika süre alırken 21 isabetli şutta 6 gol katkısı verdi.

Hücumda çeşitliği olan Yunan yetenek, daha çok forvet arkası (sahte 10 numara) rolünde forma giyiyor.

Üçüncü bölgede isabetli pas (%80) değeriyle atakları yönlendiren isim olurken %72 başarılı koşuyla da atikliğini konuşturdu.

DAVID VILLA İLE BENZERLİK

Fountas, 1.70 boyunda olmasına rağmen girdiği 94 ikili mücadelenin 47'sini kazanıp %50 başarı sağladı.

Futbol tarzı olarak eski İspanyol yıldız David Villa ile benzerlik gösteren Taxiarchis Fountas; kanat forvet, 10 numara ve santrforda da forma giyiyor.


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