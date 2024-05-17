SON DAKİKA: UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi
Son dakika... UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda "2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi."
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!