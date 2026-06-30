Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

Son Dakika... UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

30.06.2026 20:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Son Dakika... UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro para cezası verildiğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada sarı-lacivertli kulübe 7 milyon Euro'luk ceza verildiği belirtildi.

KADRO MALİYET KURALI İHLALİ

Söz konusu cezanın, 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirilmesi ve kadro maliyet kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verildiği aktarıldı.

UEFA, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina, Fiorentina gibi kulüplere de kadro maliyet oranını %70'in üzerinde bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

İlgili Konular: #ceza #fenerbahçe #uefa