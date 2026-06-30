Son Dakika... UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye para cezası verdi.
Organizasyondan yapılan açıklamada sarı-lacivertli kulübe 7 milyon Euro'luk ceza verildiği belirtildi.
KADRO MALİYET KURALI İHLALİ
Söz konusu cezanın, 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirilmesi ve kadro maliyet kuralının ihlal edilmesi nedeniyle verildiği aktarıldı.
UEFA, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina, Fiorentina gibi kulüplere de kadro maliyet oranını %70'in üzerinde bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.