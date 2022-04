Son dakika: Ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası

İtalyan basını, Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

54 yaşındaki Mino Raiola, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyor.

Mino Raiola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.