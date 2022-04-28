Son dakika: Ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası

İtalyan basını, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü menajer Mino Raiola'nın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 14:59
Son dakika: Ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası
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Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

İtalyan basını, Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

54 yaşındaki Mino Raiola, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyor.

RAİOLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mino Raiola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi. 


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