Son dakika: Ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası
İtalyan basını, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü menajer Mino Raiola'nın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.
İtalyan basını, Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
54 yaşındaki Mino Raiola, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.
Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyor.
RAİOLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Mino Raiola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.
Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022
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