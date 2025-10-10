Son durumu belli oldu: Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre Malili futbolcunun uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" denildi.