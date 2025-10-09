Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş BOA, Polonya'da mağlubiyetle başladı

9.10.2025 22:18:00
Haber Merkezi
Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup J Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda Polonya'nın Enea Gorzow takımına 87-82 mağlup oldu.

Beşiktaş BOA, Kadınlar EuroCup J Grubu ilk hafta maçında, Polonya'nın Enea Gorzow takımına konuk oldu.

Hala sportowa AZS AJP'de oynanan mücadeleden Siyah-Beyazlılar 87-82 mağlup ayrıldı.

Salon: Gorzow

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Hendrik Laas (Estonya), Rafiks Misirovs (Letonya)

KSSSE ENEA AJP Gorzow: Owusu 28, Reid 20, Hurt 21, Gertchen, Telenga 10, Szymkiewicz 7, Kuczynska 1

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 25, Toure 9, Okonkwo 17, Milic 21, Fasoula 4, Gülşah Duman, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 68-60

Beş faulle çıkan: 34.55 Toure (Beşiktaş BOA)

