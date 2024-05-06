Son olarak A Milli Takım'ı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'a sürpriz talip!
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un, Kanada'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı'ndan Eylül ayında ayrılan Stefan Kuntz'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sky'da yer alan habere göre, Alman teknik adam, Kanada'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Kanada'nın 61 yaşındaki teknik direktör için ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve Kuntz'un da takımın başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
AZERBAYCAN, BAYERN MUNIH
Öte yandan Kuntz ile Azerbaycan Milli Takımı'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Thomas Tuchel ile sezon sezonunda yollarını ayıracak Bayern Münih'te de Kuntz'un adının gündeme geldiği ancak somut bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
A Milli Futbol Takımı'nın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
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