Son şampiyon galibiyetle başladı: Galatasaray, Hatayspor karşısında golcüleriyle güldü! Galatasaray 2-1 Hatayspor

Yayınlanma: 09.08.2024 - 19:57

Güncelleme: 09.08.2024 - 23:38

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi. Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.

ÜST ÜSTE 12. MAÇI KAZANDI

Sarı kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

AÇILIŞI İYİ YAPIYORDU

Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 2-1 Hatayspor

94' Hatayspor'da Kamil Ahmet itirazları sonucu sarı kart gördü.

93' Hatayspor'da Chandrel Massanga'nın uzaktan şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

90' GOL | Kullanılan köşe vuruşunun devamında Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yükselttiği topa iyi yükselen Batshuayi kaleci Erce'yi çaresiz bıraktı.

87' Galatasaray'da Derrick Köhn ve Hakim Ziyech oyundan alındı. Berkan Kutlu ve Yunus Akgün oyuna girdi.

85' Sağ kanatta topu alan Ziyech'in ceza sahası içine ortası Erce'de kaldı.

84' Hatayspor'da Armin Hodzic, Rui Pedro'nun yerine oyuna girdi.

80' GOL | Arjantinli oyuncu Mauro Icardi penaltıda top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

79' Ceza sahası içinde topla buluşan Icardi kaleciyle karşı karşıya pozisyondayken Guy-Marcelin Kilama'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Sarı kart Kilama'ya.

79' PENALTI! Galatasaray, Icardi ile penaltı kazandı.

76' Michy Batshuayi'nin pasında topu alan Gabriel Sara'nın uzaktan şutu savunmayı geçmedi.

72' DAVINSON! Lamine Diack'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Fernandes kale ağzına pasını uzun çıkardı. Davinson Sanchez rakibinden önce topu kurtardı.

70' Galatasaray'da Dries Mertens ve Leo Dubois oyundan çıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi oyuna girdi.

69' DOKUNAMADI! Köhn'ün sol kanattan çıkardığı topta Icardi ceza sahası içinde topa dokunamadı.

66' Hatayspor'da Funsho Bamgboye'nin yerine Rigoberto Rivas oyunda.

65' Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Erce ayaklarıyla kurtardı.

62' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortasında top Barış Alper Yılmaz'la buluşmadı. Kale vuruşu konuk ekibin.

61' Orta alanda topu alan Gabriel Sara kaleyi karşısına alır almaz vurdu ancak yerden giden top etkili olmadı.

57' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yerine yeni transfer Gabriel Sara oyuna girdi.

56' Hatayspor'da Joelson Fernandes rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Sol kanattan gelen Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortayı Köhn kornere yolladı.

52' GOL | Kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak boş kaleye ağlara yolladı.

51' DIŞARIYA! Icardi'den klas bir pas alan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya yolladı.

50' BİR DİREK DAHA! Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine ortasında seken top direğe de çarpıp dışarıya gitti.

49' MUSLERA! Bu kez Hatayspor tehlikeli geldi. Hızlı çıkan konuk ekipte Carlos Strandberg'in sol çaprazdan şutunu iyi uzanan Muslera kurtardı.

48' İNANILMAZ! Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Abdülkerim oldu ancak Erce yine gole izin vermedi.

45' Joelson Fernandes'in kaleye kullandığı serbest vuruş Muslera'nın üzerine gitti.

41' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine yerden pasla kullandığı serbest vuruşta savunma top Icardi'ye gelmeden uzaklaştırdı.

38' Kerem Demirbay'ın hatalı pasında Funsho Bamgboye araya girip hızla rakip ceza sahasına kadar ilerledi ancak Derrick Köhn geriye hızlı dönüp topu rakibinden kurtardı.

36' Hatayspor hızlı çıkmak istedi fakat Leo Dubois topu taca yollayarak olası tehlikeyi önledi.

34' İSABETLİ DEĞİL! Mertens'in pasında Barış Alper Yılmaz kaleciyle çaprazda karşı karşıya kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girer girmez şutu kaleyi bulmadı.

31' Hakim Ziyech'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Erce Kardeşler topu yumrukladı.

29' Kullanılan kornerin devamında Hataysporlu ve Galatasaraylı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı bekliyor.

28' KAÇTI! Derin pasta sağ çaprazda topu alan Hakim Ziyech'in yerden vuruşu savunmadan da sekip kalenin üstünden kornere gitti.

27' SAVUNMA! Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan kale ağzına ortasında savunma rakipten önce dokunarak topu uzaklaştıdı.

24' Cemali Sertel'in uzun taç atışının devamında Abdülkerim'in sektirdiği topu Carlos Strandberg önünde buldu ancak Strandberg istediği gibi bir vuruş yapamadı.

23' Kamil Ahmet Çörekçi'nin Galatasaray ceza sahası içine yaptığı ortada Leo Dubois arka direkte topu taca yolladı.

22' Dries Mertens'in kullandığı kornerde Mauro Icardi istediği gibi kafa vuruşu gerçekleştiremedi.

21' Mertens'in kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan kornere gitti.

20' Galatasaray Derrick Köhn ile çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

19' Dries Mertens'in kullandığı kornerde ceza yayına seken top Köhn'ün önünde kaldı. Alman sol bekin kaleye şutu savunmadan kornere gitti.

16' Ziyech'in ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde Hatayspor savunması Torreira'ya şut şansı vermedi.

13' Mertens'in sol kanada pasında Barış Alper Yılmaz'ın almak istediği topu Chandrel Massanga kayarak müdahaleyle taca yolladı.

11' YİNE ERCE! Yine tehlikeli gelen Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunu Erce iki hamlede güçlükle kurtardı.

9' KAÇTI! Torreira'nın kaptığı topta Hakim Ziyech karşı karşıya kaldı. Ziyech'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

7' Leo Dubois'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasını Erce Kardeşler kontrol etti.

5' Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Mertens'in kale ağzına çevirdiği top Erce'de kaldı.

2' Icardi'nin pasında topu alan Derrick Köhn'ün ortası doğrudan oyun alanının dışına gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.