Son şampiyon Swiatek ve Haddad Maia, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:37

Güncelleme: 07.06.2023 - 18:37

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün sabah seansında, tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

2020 ve 2022 şampiyonu Swiatek, geçen yılın finalisti Coco Gauff'u (6 numaralı seribaşı) 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek son 4'e kaldı.

Haddad Maia ise Ons Jabeur (7) karşısında ilk seti 6-3 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.