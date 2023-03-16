Son yarı finalist Spor Toto

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:03

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:03

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final son karşılaşmasında Spor Toto, Mihallıçcık'ı 36-24 yendi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta, ilk yarıyı Spor Toto 19-12 galip bitirdi.

İkinci yarıda rakibin öne geçmesine izin vermeyen ve farkı açan Spor Toto, salondan 36-24 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Spor Toto, Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.