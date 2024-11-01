Sonderjyske'de Hamza Akman ile yollar ayrıldı!
Sonderjyske, 3 ay önce kadrosuna kattığı Hamza Akman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sonderjyske'ye giden Hamza Akman için flaş karar.
Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve uzatmayan genç futbolcu, 1 Ağustos 2024'te Sonderjyske'ye imza atmıştı. Hamza Akman'ın mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.
Danimarka ekibinde sadece 1 maça çıkan Akman, 2 maç da Sonderjyske'nin rezerv takımında forma giydi.
Etiketler: #Hamza Akman #Sonderjyske #transfer
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