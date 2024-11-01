Sonderjyske'de Hamza Akman ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 19:20

Güncelleme: 01.11.2024 - 19:20

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sonderjyske'ye giden Hamza Akman için flaş karar.

Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve uzatmayan genç futbolcu, 1 Ağustos 2024'te Sonderjyske'ye imza atmıştı. Hamza Akman'ın mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

Danimarka ekibinde sadece 1 maça çıkan Akman, 2 maç da Sonderjyske'nin rezerv takımında forma giydi.