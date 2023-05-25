Sörf ve yelkenin yeni adresi Didim!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:39

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:39

2004 yılından bu yana Aydın'ın Didim ilçesinde yelken ve rüzgâr sörfü sevenlere yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştiren Didim Yelken Kulübü’nün Başkanı Hülya Zayan, organizasyonun ardından ilgiden çok mutlu olduklarını belirtti.

Ege kıyılarındaki benzersiz yelken parkurlarından bir tanesinin de Didim olduğunu ve tüm sezon boyunca Duja Hotels iş birliği ile yelken sporu ile tanışmak isteyenler ve profesyonel sporcular ile buluşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Duja Didim, yaz boyunca yelken sporlarını deneyimlemek isteyen misafirler için eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek.