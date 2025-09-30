Soruşturma futbola sıçradı: Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü'ye kayyum atandı. Kulüp, TMSF yönetiminde olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."